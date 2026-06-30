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Persona 5 Royal

Netflix jobber med en live-action-serie basert på Persona

Shawn Levy (Deadpool og Wolverine), Dan Levine og Toru Nakahara fra Sega er involvert i produksjonen.

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Persona 5 Royal - Nintendo Switch - RPG

Persona 5 Royal - Nintendo Switch - RPG

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En ny live-action-serie basert på en utrolig populær spill-IP er på vei, da Netflix har bestilt en «Persona»-serie. Serien skal lages i samarbeid mellom strømmetjenesten, 21 Laps, Story Kitchen og selvfølgelig Sega, som eier rettighetene til «Persona».

Ifølge Variety er Christopher Monfette hovedforfatter, utøvende produsent og showrunner for serien. Shawn Levy, Dan Levine og Robert Atwood er utøvende produsenter fra 21 Laps. Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg og Timothy I. Stevenson er de utøvende produsentene fra Story Kitchen. Toru Nakahara er Segas utøvende produsent, men Netflix har avvist å kommentere ytterligere detaljer.

Nå som «Persona 6» er bekreftet og «Persona 4» får en nyinnspilling neste år, virker dette som en ypperlig mulighet til å lage noen multimedie-kryssninger med en TV-serie. Noen fans kan imidlertid være litt skeptiske til at Netflix skal stå for live-action-serien om Persona, ettersom strømmetjenestens andre store IP-tilpasninger ikke alltid har blitt godt mottatt. På den annen side kan dette absolutt føre til at flere får øynene opp for Persona-spillene, og i en perfekt verden vil nye fans strømme til dem, akkurat som folk strømmet til Wasteland etter Fallout.

Persona 5 Royal

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4
Persona 5 RoyalScore

Persona 5 Royal
ANMELDELSE. Skrevet av Michael Breien

Er det noe vits å tilføye enda mer innhold i Persona 5? Michael sier et soleklart ja, og ber deg sette av den neste måneden.



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