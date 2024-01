Netflix kan begynne å ta betalt for å spille spillene sine

HQ

For bare to måneder siden, under Geeked Week, fortalte Netflix sin VP for eksterne spill, Leanne Loombe, at "det er ingen planer om annonser i spillene". Nå ser det ut til at strømmegiganten ikke bare tenker på annonser i spillene sine, men at de også vurderer å legge til en prislapp på spillene.

Per i dag kan du spille alle Netflix sine spill hvis du abonnerer på tjenesten, men dette kan være i ferd med å endre seg, ifølge en ny rapport fra Wall Street Journal, som hevder at Netflix ønsker å endre prisstrategien for spill.

Hvis strømmetjenesten ønsker å skape store bølger innen spill, må den gi spillerne en grunn til å prøve Netflix som plattform sammenlignet med andre digitale markedsplasser og plattformer. Det er en lang vei å gå for strømmetjenesten, og den vil sannsynligvis bli enda lengre hvis annonser/priskoder blir implementert så tidlig.

