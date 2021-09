Netflix kjøper Oxenfree-studioet

HQ

I sommer bekreftet Netflix at streamingselskapet ønsker å virkelig gå inn i spillindustrien. Da ble det blant annet spørsmål om disse spillene skal lages av eksterne utviklere eller om Netflix skal få inn egne. Det viser seg at det i alle fall blir litt av sistnevnte.

Night School Studio, skaperne av blant annet Oxenfree og Afterparty, avslører nemlig at de har blitt kjøpt opp av Netflix. Uten å si stort mer gjør utviklerne det klart at dette ikke vil ha noen negative følger for Oxenfree II: Lost Signals, men at det bare gir dem større muligheter og mer sikkerhet i fremtiden.