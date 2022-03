Netflix kjøper sitt tredje spillstudio

HQ

Selv om Netflix har snakket om å gå inn i spillindustrien i flere år allerede viste de først skikkelig alvor ved å kjøpe Oxenfree-skaperne Night School Studios i fjor og deretter finske Next Games tidligere denne måneden. Nå har de sikret seg et tredje utviklerstudio.

Atter en gang er det snakk om et studio ganske ukjent for de fleste, for Netflix forteller at de har kjøpt mobilspillutviklerne i Boss Fight Entertainment. Et ganske interessant valg siden det snart ti år gamle studioet bare har laget Dungeon Boss frem til nå, så vi får se hva de klarer sammen med Netflix.