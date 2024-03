Netflix' kommende animerte Ghostbusters-serie er ikke kansellert.

HQ

For to år siden rapporterte vi at Netflix jobber med enda en animasjonsserie basert på en populær franchise, nemlig Ghostbusters. Både Jason Reitman og Gil Kenan (som var med på å skrive Ghostbusters: Afterlife og Ghostbusters: Frozen Empire) er bekreftet som produsenter, men utover det har vi ikke fått noen detaljer, bare massiv taushet.

Så har prosjektet blitt skrinlagt? Heldigvis ikke (det hadde vært ironisk om det ble det og kom tilbake som et spøkelse, noe som ville kreve involvering av Ghostbusters), og Kenan sier i et intervju med Screen Rant:

"Jeg har nettopp sett en hel kunstpresentasjon for serien. Jeg har sett kulissene og miljøene, og jeg har nettopp sett mitt første glimt av en verden av overnaturlige figurer som er realisert av vårt geniale kreative team. Alt jeg kan si, er at arbeidet pågår i dette øyeblikk. Den er i det vi kaller full utvikling. Det skrives manus, det skapes kunst, og det er en flott tid å være Ghostbuster på."

Dette får det til å høres ut som om det fortsatt er minst ett år til. I mellomtiden må du ikke glemme å se Ghostbusters: Frozen Empire på kino nå.