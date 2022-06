Ghostbusters får ny animert serie på Netflix

HQ

Når Sony først gjenoppliver en gammel franchise gjør de det sannelig skikkelig også. Etter suksessen til Ghostbusters: Afterlife har vi fått annonseringen av en oppfølger, en håndfull spill og mer, men de har selvsagt ikke tenkt å stoppe uten å inkludere noe som blir stadig vanligere.

Variety røper at det som blir Ghostbusters' tredje animasjonsserie lages sammen med Netflix i disse dager. Nærmere bestemt er det selvsagt Sony Pictures Animation, studioet bak blant annet Open Season, Cloudy with a Chance of Meatballs og ikke minst Spider-Man: Into the Spider-Verse, som står for animasjonene, så selv om vi ikke får vite stort mer enn det har i alle fall nysgjerrigheten min blitt vekket.