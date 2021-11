Netflix lanserer mobilspill

HQ

Vi har visst en stund at Netflix har hatt planer om å satse mer på spill. Nå lanserer de "Netflix spill" som er et kostnadsfritt tillegg til tjenesten som lar deg spille fem mobilspill nå i første omgang. De fem spillene er Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast, og Teeter Up.

Alle abonnenter med Android-enheter vil nå finne en egen tab for spill i appen, som kan lastes ned og nytes helt uten ekstra kostnader. Visse spill vil kreve internettilkobling for å spille, men noen av de kan også spilles offline, og det kommer jo godt med på lange turer der Wi-fi ikke alltid er så lett tilgjengelig.

Flere nye spill legges til de kommende månedene, og forhåpentligvis utvider de tilbudet til Apple-brukere etter hvert også.