Netflix' merkelige serie Chicken Nugget kommer i midten av mars.

Nylig rapporterte vi om det første blikket på Netflix' kommende og virkelig merkelige koreanske TV-serie, som på engelsk er kjent som Chicken Nugget. Serien følger en far som kjemper for å redde datteren fra en evighet som Chicken Nugget, etter at hun ble forvandlet til den deilige maten av en merkelig maskin. Det sier seg selv at det hele er veldig bisart.

Nå kan vi føye til den tidligere nyheten ved å dele den offisielle traileren for serien, sammen med premieredatoen på strømmetjenesten. Chicken Nugget debuterer 15. mars 2024, og du kan få et glimt av serien nedenfor, og se det korte, men klare sammendraget også.

Synopsis: "Datteren min ble til en Chicken Nugget".