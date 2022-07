Netflix mistet nesten en million brukere forrige kvartal

HQ

I investeringsdrevne teknologiselskaper som Netflix er det essensielt å kunne vise konstant vekst i brukerbasen for å tiltrekke seg ny kapital. Selskapets vekst har imidlertid stagnert lenge på grunn av den økte konkurransen på markedet, og i løpet av 2022 har det til og med begynt å gå feil vei.

I årets første kvartal mistet Netflix 200 000 brukere globalt, og den trenden bare fortsetter. Dermed melder Netflix nå at de mellom april og juli mistet nærmere én million abonnenter, nærmere bestemt 970 000.

Selv om omsetningen ifølge IGN steg med 9% sammenliknet med samme kvartal i fjor, så er det likevel bekymringsverdig for Netflix at de mister brukere. For å stoppe blødningen har de inngått et samarbeid med Microsoft om å introdusere et reklamebasert abonnement til tjenesten. Det forventes tidligst iverksatt i starten av 2023.