Netflix' Power Rangers-serie er kansellert

Netflix støvsuger som kjent markedet for populære merkevarer som kan bli til filmer og spesielt serier, og for noen år siden ble det rapportert at de plukket opp Power Rangers. Siden da har det vært stille, og det ser ut til at ting ikke har gått som planlagt.

TV Line rapporterer nå at Netflix rett og slett har bestemt seg for å gi opp prosjektet. Dette betyr at rettighetene går tilbake til Hasbro, som nå vil utvikle "en ny kreativ retning" og gjøre et nytt forsøk på å selge serien til noen andre.

Trist selvfølgelig, men heldigvis har vi gamere litt annen Power Rangers-underholdning å se frem til. Under Summer Game Fest ble Power Rangers Rita's Rewind, et retroinspirert beat 'em up utviklet av Digital Eclipse, annonsert, noe som ble ansett som en av de mest lovende kunngjøringene på arrangementet. Det vil bli utgitt neste år for PC og uspesifiserte konsoller (noe som sannsynligvis betyr at Switch 2 er en av dem).