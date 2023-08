Netflix prøver å bevise hvor mye de vet om The Witcher, men staver karakterenes navn feil

HQ

Det var på torsdag at vi rapporterte at Netflix følte seg tvunget til å forenkle og dumme ned bokmaterialet som deres Witcher-serie er basert på, fordi primært unge amerikanere ikke forstår nyanser eller komplekse karakterer. Samtidig svarte produsent Javier Grillo-Marxuach på kritikken om at de ikke bryr seg om bøkene med en tweet der han skrøt av hvor tett de fulgte bøkene. Problemet er imidlertid at scenen han beskriver i tweeten ikke stemmer overens med boken, og navnet på karakteren han skryter av stemmer heller ikke overens.

"For de som hevder at vi ikke leser/respekterer bøkene, så begynte forfatternes utkast til The Witcher 306 ABSOLUTT med at Dykstra holdt Geralt med kniv mens han pisset inn i en plante. Jeg har sidene som beviser det."

Nå heter karakteren "Dijkstra", og i boken er det vaktene hans som stopper Geralt, ikke Dijkstra selv, og det er ingen kniv i den scenen i boken. Men hei Netflix... Vel verdt et tappert forsøk.

