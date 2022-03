Netflix sin Resident Evil-serie starter i juli

HQ

Netflix har sannelig ikke sagt mye om den kommende Resident Evil-serien sin etter at selskapet annonserte at Lance Reddick skal spille Albert Wesker forrige sommer, men du kan forvente å høre og se mye mer fremover.

Dette siden serien, som tydeligvis bare heter Resident Evil, kommer til Netflix den 14. juli. Sammen med denne annonseringen har vi også fått vite litt mer om historien. Det viser seg at den vil veksle mellom Jade og Billie Wesker sin tid som tenåringer og året 2036 når Billie prøver å overleve og finne ut hva som skjedde med søsteren fjorten år etter at det velkjente viruset begynte å herje over hele verden. Ikke mye å gå på, men nok til å i alle fall gi meg tro på at dette kan bli bedre enn Resident Evil: Welcome to Raccoon City.