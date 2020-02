Netflix' The Witcher har funnet Vesemir - det er ikke Mark Hamill

For en uke siden kunne Netflix offentliggjøre store deler av rollelisten til sesong to av The Witcher, hvor de blant annet bekreftet at Kristofer Hivju vil spille en rolle. Interessant nok valgte de uansett ikke å avsløre hvem som skal spille Geralts mentor, Vesemir, noe som som ga mange håp om at ryktene rundt at Mark Hamill ville få rollen var sanne. Dette viser seg å ikke være tilfellet.

Netflix kan nemlig avsløre at det er danske Kim Bodnia, kjent for blant annet Broen, som skal spille Vesemir i The Witcher Season 2. Dermed er det i alle fall mangel på nordisk representasjon i serien, så demmer litt opp for skummelsen over at Luke Skywalker og The Joker ikke blir en del av sesongen.