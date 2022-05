Netflix viser endelig Sonic Prime og andre animasjonsserier

HQ

Med The Cuphead Show, The Dragon Prince, Jurassic World: Camp Cretaceous og veldig mye mer har Netflix gitt oss en rekke fortreffelige animasjonsserier den siste tiden, men streamingselskapet har vært urovekkende stille om Sonic Prime etter at vi fikk vite navnet og premiereplanene for over et år siden. Heldigvis virker det som om vi fortsatt kan glede oss til å se det blå pinnsvinet i mer enn film og spill i år.

For Netflix har gitt oss en ny trailer som viser frem hvilke animasjonsserier vi kan glede oss til å se fremover, og i tillegg til nye sesonger av kjente favoritter får vi de første glimtene av Sonic Prime helt til slutt.