Netflix-serien Sonic Prime kommer i 2022

I desember kunngjorde Netflix at de samarbeidet med Sega, Man of Action Entertainment og WildBrain for å lage en animert Sonic the Hedgehog-serie, men siden vi ikke fikk vite stort mer enn det forventet jeg ikke å få mer nytt på en god stund. Såpass feil kan man ta.

Nå avslører streamingselskapet at Sonic sin animasjonsserie heter Sonic Prime, og at den 24 episoder lange sesongen vil avgjøre "skjebnen til et merkelig nytt multi-univers" en gang i 2022. Ikke store nyheter altså, men det er alltid hyggelig med en oppdatering.