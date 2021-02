På onsdag avslørte plutselig Netflix at de jobber på en animeserie kalt DOTA: Dragon's Blood som selvsagt er basert på Valve sitt meget populære univers, men de synes...

Netflix lager Dota-animeserie - kommer i mars

den 17 februar 2021 klokken 01:39 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Man skulle ha trodd at Netflix allerede hadde nok film- og serie-adapsjoner av spill med blant annet Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, Castlevania, Devil May Cry,...