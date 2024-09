NetherRealm Studios: "Vi har visst hva vårt neste spill skulle være for tre år siden"

HQ

Før Mortal Kombat 1 faktisk ble annonsert, var det mange spekulasjoner om hvilket spill NetherRealm Studios faktisk jobbet med. Siden de vekslet Mortal Kombat og Injustice, trodde mange at en ny del i sistnevnte serie ga mest mening etter Mortal Kombat 11.

Men ... det skjedde tydeligvis ikke. Mortal Kombat 1 ble annonsert og utgitt. Nå er det bare litt over et år gammelt, og selv om det er planlagt mer innhold til det, har diskusjonene om NetherRealms neste spill tatt seg opp igjen. For nå er det vel på tide med Injustice igjen, ikke sant? Og når kommer det egentlig?

Det viser seg at ventetiden kanskje ikke blir så ille som fryktet, og at ryktene for to år siden om at studioet faktisk var i gang med å utvikle Injustice 3 godt kan ha vært sanne. I et intervju med ComicBook.com sier studioets leder Ed Boon at de har jobbet med sitt neste spill i tre år allerede, noe som burde bety at ferdigstillelsen ikke er urimelig langt unna:

"Jeg har sagt dette før, men vi begynner å planlegge det neste spillet lenge før vi er ferdige med det forrige spillet. Det er så mye forarbeid, research og planlegging. Det er absolutt ikke slik at når vi er ferdige med et spill, så sier vi: "Ok, hva skal vi gjøre nå? Det er mange mennesker som må jobbe med noe. Vi visste hva vårt neste spill skulle bli for tre år siden, og vi har jobbet med det i en eller annen form siden da."

Vi krysser fortsatt fingrene for Injustice 3, og med James Gunn som skal sparke i gang sitt nye DC-univers neste år virker 2025 eller muligens 2026 som et veldig godt tidspunkt å lansere et DC-kampspill for maksimal synergi. Eller hva tror du?