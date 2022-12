New Game+ kommer til God of War: Ragnarök våren 2023

HQ

Som mange av dere har bemerket i Discorden vår er God of War: Ragnarök et relativt stort spill om du ønsker å se og gjøre alt, så det er forståelig at Santa Monica valgte å ikke inkludere en såkalt New Game Plus-funksjon da spillet ble lansert for litt over en måned siden. Forhåpentligvis har uansett de fleste klart å få med seg rulleteksten når muligheten for å starte på nytt med alt utstyr faktisk dukker opp.

Santa Monica Studio skriver på Twitter at God of War: Ragnarök skal få New Game+ i løpet av våren 2023. Ikke akkurat det mest spesifikke tidsrommet, men nå vet vi i alle fall at oppdateringen kommer om to, tre måneder eller noe.