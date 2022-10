New Tales from the Borderlands er ferdig i siste liten

HQ

For noen timer siden var God of War: Ragnarök et godt eksempel på at de fleste spill er "ferdigutviklet" (gone gold) rundt 4-6 uker før lansering, men det finnes noen unntak. I kveld har vi fått et eksempel på at det er enkelte som tøyer strikken langt lengre enn gjennomsnittet.

Gearbox forteller at New Tales from the Borderlands også har "gone gold" i dag, noe som er litt interessant siden spillet lanseres allerede den 21. oktober. Dermed har de altså 13 dager på seg til å masseprodusere fysiske utgaver og sende dem til butikkene, så det er enda godt at de fleste kjøper digitalt i disse dager.