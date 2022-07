New Tales from the Borderlands har blitt aldersmerket

Tales from the Borderlands er et av Telltales hittil beste spill, sammen med første sesongen av The Walking Dead og The Wolf Among Us. Senere i år kommer Tales from the Borderlands endelig til å få en oppfølger, denne gangen utviklet av Gearbox Software, som også står bak hovedspillene.

Det historiefokuserte eventyrspillet har nå blitt aldersmerket i Sør-Korea, der den foreløpige tittelen er "New Tales from the Borderlands", som noteres av Gematsu på Twitter. Sistnevnte forventer at spillet offisielt blir avduket senere i sommer, og med en aldersvurdering på plass kan en lansering neppe være langt unna heller.