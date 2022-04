Tales from the Borderlands 2 bekreftet - kommer i 2022

Da Embracer Group kjøpte opp Gearbox fryktet mange at Borderlands-serien ville ta slutt. Det virker seg å være langt unna sannheten.

Som en del av kveldens PAX East-stream avslørte 2K Games og Gearbox at de lager et nytt Tales from the Borderlands, og at det faktisk skal komme allerede senere i år. Det som gjør dette ekstra spesielt er at det første spillet ble utviklet av Telltales Games, et selskap som er godt kjent for å lage point-and-click-aktige spill. Dette gjelder ikke Gearbox, så det skal bli interessant å se hvordan denne oppfølgeren blir. Vi skal få en indikasjon i sommer når den skikkelige avdukingen skjer.