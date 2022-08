New Tales from the Borderlands ser mye penere ut enn originalen

Det originale Telltale Games skal uten tvil ha skryt for de fantastiske historiene sine, men studioet ble etter hvert kjent for relativt laber grafikk. Derfor er det i alle fall noe åpenbart positivt med at Gearbox tar seg av oppfølgeren til Tales from the Borderlands selv.

Siden Amazon røpet nærmest alt man trenger å vite om New Tales from the Borderlands for noen dager siden er det tross alt annonseringstraileren som er av mest interesse i kveld. Den gjør det raskt åpenbart at de har skiftet ut Telltale sin udaterte motor med Unreal Engine 5 slik at det visuelle minner mer om et tradisjonelt Borderlands-spill. Om historien fortsatt holder samme kvalitet får vi altså vite den 21. oktober.