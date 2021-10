HQ

La meg bare begynne med å si at selv om New World "bare" har vært live i litt over en uke, har jeg tilbrakt uker på øya Aeternum tilsammen. Det hele begynte faktisk i fjor da jeg deltok i en tidlig playtest der jeg fikk utforske verden for første gang og ble kjent med de særegne mekanikkene og systemene som har gjort New World så populært i dag. Takket være sin PvP-sentriske natur har spillet allerede overbevist et hav av spillere om sin verdi, men forventningsvekten betydde også at Amazon til slutte måtte utsette spillet i omtrent et år. Nå er det offisielt ute, og jeg kan nå, med sikkerhet, felle en dom over spillet slik det er i dag.

Spillerne starter med å strande på den mystiske øya Aeternum, og jakter deretter på de grunnleggende delmålene vi kjenner fra alle MMO-er: du må bli bedre på dine forskjellige evner, du må kjempe deg gjennom Dungeons med fremmede og venner, du må beseire andre spillere i kamp, og du må opp i nivå og finne masse nytt utstyr. Den helt grunnleggende strukturen er gjenkjennelig, men hvis du liker den måten å spille på, vel, så virker den gjenkjennelig på alle de gode måtene. I New World belønnes du ved å utforske, og du belønnes med en valuta som heter Azoth. Det er denne substansen som lar deg ta i bruk Fast Travel-systemet og å gjøre utstyret ditt bedre, bare for å nevne noen få ting. Denne sentrale ressursen gir øya sine magiske evner og sikrer at de døde ikke forblir døde, men i stedet gjenoppstår, oftest i form av skremmende monstre. I løpet av din tid på øya møter du forskjellige typer fiender, og du må bruke samarbeid, oppfinnsomhet, evner og alt der i mellom for å overvinne dem. Igjen, dette kjenner du til.

New World satser imidlertid sterkt på såkalt Craftmanship for å skape variasjon, og dette systemet er delt opp i flere kategorier. Det er Manufacturing, som videre er delt inn i Armoring, Cooking og Jewelcrafting, det er Refining, som deles inn i Smeltering, Leatherworking og Weaving, og det er Collecting, som består av Woodworking, Harvesting og Fishing. Det betyr at det er 17 forskjellige evner som må oppgraderes og raffineres kontinuerlig til godt over nivå 100, og dette er nødvendig for å nå spillets endgame. I tillegg tilbyr spillet elleve forskjellige våpentyper, og under det er det et system, som ikke er delt inn i karakterklasser som sådan. Så du kan fritt bytte mellom våpentyper som du vil og trenger ikke låse deg til et bestemt oppsett. Mine personlige favoritter endte opp med å være de mer ukurante våpentypene, som musketter, økser og spyd, men uansett om det er en rifle eller en magisk ildstav, så føler man seg mektig og nyttig i det mer actionfylte kampsystemet, som får bare mer fart fra de audiovisuelle effektene. Du kan selvfølgelig spesialisere deg via spillets ferdighetstrær, som lar deg dyrke en bestemt våpentype, men New World er langt mer åpen i strukturen enn konkurrentene.

Som en hardkokt RPG-fan og ganske uformell MMORPG-spiller, likte jeg godt selve universet, den koloniale omgivelsen og det utmerkede visuelle designet. Imidlertid må det sies at de fleste tematikkene ikke tjener noe annet formål enn å forklare hvorfor spillet fungerer slik det gjør. Azoth-elementet, for eksempel, er egentlig bare grunnen til at alt blir gjenopplivet. Farene på Aeternum og det nesten øde landskapet er egentlig bare en narrativ løsning brukt for å gi spillerne plass til å kjempe sine egne kamper og konstruere sitt eget sosiale landskap. Tross alt er historien et av de mer underutviklede aspektene ved New World, selv om potensialet absolutt er der. De fleste oppdrag er som resultat ganske standardiserte, selv om det er en rekke unntak.

Til tross for dette er det oppdrag som tjener som et insentiv til å utforske øya. Spesielt i begynnelsen av reisen er disse oppdragene designet som en interaktiv guide, som forklarer hvordan de forskjellige PvP- og PvE-elementene fungerer. Å velge sin fraksjon, for eksempel, er et av de viktigste av disse, og spesielt for de som virkelig ønsker å lene seg inn i denne PvP-orienterte strukturen. Faktisk blir du introdusert for dette i et av de aller første oppdragene. Du kan velge mellom Syndicate, Marauders og Alliance, som er i evig konflikt om Aeternum og Azoth-elementet.

På nivået under fraksjonene finner du Guild-systemet, som lar spilleren i deres valgte fraksjon opprette eller bli med i disse gruppene. Hvert enkelt område vil til slutt bli overtatt og kontrollert av en fraksjon (og en tilhørende Guild). Guilden får deretter i oppgave å administrere hele sonen, noe som betyr at spillernes jobb i denne Guilden er å oppgradere infrastrukturen, samle inn skatter og sørge for at spillerne oppfører seg skikkelig. Hvis en fraksjon får for stor innflytelse i et område de ikke kontrollerer, vil krig automatisk bryte ut. Her snakker vi PvP-krig med 100 spillere, 50v50, som deretter avgjør hvem som nå skal kontrollere den gjeldende sonen.

Selv som en enslig spiller uten en Guild, kan det lønne seg å samarbeide med andre som bruker disse systemene. Du oppfordres hele tiden til å utføre oppdrag på fiendens territorium for å starte kriger. I tillegg til å kontrollere markedet og bestemme hva som kan kjøpes og selges, gir Amazon Game Studios disse foreningene av spillere ekstra makt over verdenen. Imidlertid betyr det også at det er opp til spillerne selv å skape en balanse, og jeg krysser fingrene for at utviklerne passer på hver server og sørger for at spillet forblir inkluderende for små Guilds, eller de som ønsker å spille alene.

For akkurat en slik struktur er bare inkluderende og spennende så lenge de beste Guild-ene er det, og blir det hele veldig lukket, faller sannsynligvis interessen for de fleste som ikke har en Guild å slutte seg til fra begynnelsen. Som det er akkurat nå, er det imidlertid mange Guilds som tilbys i hver sone, og det har i løpet av min tid med spillet oppstått fantastiske og storslående konflikter og kriger. Dessverre har noen av dem blitt ødelagt av katastrofalt lange køer til serverne.

Jeg må si at min tid med New World så langt har vært relativt fri for tekniske knuter. Men selv over en uke etter lansering har jeg ventet mer enn tre timer på å komme inn på en server. Når du først kommer inn, er det imidlertid ganske mye variasjon. I tillegg til 50v50-kriger, Expeditions (spillets Dungeons), Outpost Rush (to lag på 20 spillere som kjemper om kontroll over et fort), er det selvfølgelig oppdrag, sosiale aktiviteter og alt annet jeg har beskrevet. Det er mye å gjøre. Det er også Invasions (PvE-versjonen av fraksjonsbasert krig), hvor et område blir overkjørt av Corrupted og derfor må forsvares.

Selv om moduser som Outpost Rush og Invasions krever et høyt nivå, som også krever forberedelse og grinding fra spillerne, er det en ganske stor motivasjon, og det ser ut til at det er noe for alle her. Jeg har selv hatt mye moro med å utvikle mine Craftmanship-evner, delta på Expeditions med venner og til tider være med i en og annen 50v50-krig. Jeg liker til og med å bare oppholde meg i huset jeg bygde i Monarch's Bluffs, hvor jeg jevnlig samler ressurser, møbler og renoverer.

Det blir spennende å se hva Amazon har i vente for New World, og jeg håper de kan fortsette å tilføye innhold som er harmonisk knyttet til det spillet tilbyr akkurat nå. Bortsett fra en litt tvilsom fremtid for Guild-systemet og ganske ville kø-tider, har tiden min med spillet så langt vært ganske fremragende.