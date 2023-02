New World bytter til en sesongmodell

HQ

Amazon Games har annonsert at de bytter opp måten de legger til nytt innhold på New World. MMO som ble utgitt til en massiv spillermottakelse, vil bytte til en sesongmodell, en der innhold vil bli lagt til om våren, sommeren, høsten og vinteren, og vil bli skreddersydd for en bestemt sesonghistorie.

Som nevnt i et blogginnlegg, blir vi fortalt at dette vil tillate utviklerne å produsere "mer regelmessige oppdateringer" og et "bredere utvalg av innhold", som vil inkludere sesongkort, sesonghistorier, Expeditions og "noen få andre overraskelser".

Når det gjelder hvordan veikartet ser ut, har Amazon Games faktisk skissert neste år med New World, og du kan se hva som vil bli lagt til i løpet av de fire første sesongene på bildet nedenfor.

For å legge til dette, er vi lovet flere balanseendringer i spillet, samt store PvP-justeringer, som vil inkludere nye kart, bedre belønninger, andre spillmoduser og mer.