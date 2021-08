New World får åpen beta om to uker

HQ

Etter en røff start for Amazon sin nye satsing på spill var det nok godt for selskapet at de lukkede testene av New World gikk meget bra og førte til en drøss med positive tilbakemeldinger. Spesielt gledelig etter alle utsettelsene, så den nyeste annonseringen er nok ikke bare for å teste servere, men også overbevise enda flere om at dette kan bli veldig bra.

Amazon har gitt oss en trailer som avslører at New World vil få en åpen beta som varer fra den 9. - 12. september, så da er det bare å hoppe inn om du er nysgjerrig. Utviklerne prøver i samme slengen å gi litt håp til de som er skeptiske til endgame-planene for spillet siden det også poengteres at overnaturlige våpen og elementer vil komme "kort tid" etter lanseringen den 28. september, mens nye oppdrag og lignende skal være klart nærmere jul om alt går som planlagt.