New World har blitt forsinket til august

Amazons globale spillinitiativ, som ble satt i gang for flere år siden, har ikke vært en kjempesuksess, men det prøver de nå å endre med et ambisiøst MMO kalt New World, som er utviklet av mange veteraner fra diverse deler av bransjen.

Spillet skulle egentlig komme i mai, men det vet vi nå dessverre ikke blir en realitet, for coronaviruset har påvirket utviklingen såpass at de har blitt nødt til å utsette spillet i noen måneder. I et blogginnlegg skriver Amazon Game Studios følgende:

"Like most of you, our entire team has been sequestered as a result of the global COVID-19 pandemic. While we are still making great progress, developing an ambitious MMO like New World remotely has introduced some challenges. We want to make sure that we have the time needed to make New World the very best it can be for our players. As a result, we've chosen to delay the game's release in order to reach our quality bar as we work remotely for the foreseeable future."

Spillet er altså forsinket frem til den 25. august. Du kan se den seneste traileren nedenfor.