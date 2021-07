New World-betaen har nådd over 200 000 samtidige spillere på Steam

Utover World of Warcraft, Final Fantasy XIV og The Elder Scrolls Online er det virkelig ikke mange MMORPG-spill som har endt med å få langsiktig suksess. Men Amazon Game Studios har ambisjoner om dette med deres helt nye IP New World, som først lanseres ordenlig neste måned, men som allerede nå er en stor suksess.

Det fremgår på SteamDB at den nåværende beta-testen har vist seg å være uhyre populær blant spillere. Spillet har hatt over 200 000 spillere online på samme tid, og det er meget imponerende for et MMORPG.

Det spesifikke høydepunktet var 200 856 i timene etter starten på beta-testen, men generelt har tallet vært på mellom 70-1000 000 samtidige spillere.

Om dette kan oversettes til en solid lansering den 31. august er ennå for tidlig å si.