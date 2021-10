New Worlds Server Transfer-funksjon har blitt forsinket

HQ

Det er fortsatt mye kø på vei inn i New World, og det gjelder særlig på de serverne som er tungt besatt av mange spillere. Det finnes dog én løsning, nemlig å overføre sin karakter til en server med færre spillere, men akkurat den funksjonen har blitt forsinket.

I et innlegg på spillets forum forklarer "Community Manager" TrevzorFTW at selv om det var meningen at funksjonen skulle ha vært live, så er de nødt til å forsinke den.

"Our team has been working incredibly hard to get this feature tested and to a place where we are confident that it will perform exactly as intended. While we want everyone to find their long-term home in Aeternum as soon as possible, we also want to ensure that the process is seamless and ready for everyone to use. During our testing we uncovered some edge cases where the transfer experience does not meet our standards for its release. This means that we will be taking some extra time to get these issues resolved before we feel comfortable giving everyone their free server transfer token."

Det er ennå ikke noe estimat på når New World tillater deg å overføre karakteren din fra server til server.