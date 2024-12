New York Mets signerer tidenes største MLB-kontrakt: 765 millioner dollar i 15 år

HQ

Juan Soto, en 26 år gammel dominikansk baseballspiller som spilte for New York Yankees i 2024-sesongen, har angivelig signert en rekordkontrakt med New York Mets, Yankees' hovedrival i New York City.

Et slikt trekk er allerede av stor betydning på grunn av rivaliseringen mellom de to lagene, men det som virkelig har rystet baseballverdenen er summen Mets vil betale den dominikanske spilleren: 765 millioner dollar i 15 år - det er 726 millioner euro -, en rekord for MLB og baseball generelt.

Soto hadde allerede avsluttet kontrakten med Yankees, og hadde tidligere spilt for San Diego Padres og Washington Nationals, og ble verdensmester i 2019 med Washington. Den firedobbelte All-Star-spilleren nådde også World Series-finalen i 2024, men tapte mot Los Angeles Dodgers.

Dodgers hadde allerede rekorden for den dyreste MLB-kontrakten, etter å ha signert med Shohei Ohtani i fjor for 765 millioner dollar i ti år.

765 millioner dollar betyr 51 millioner dollar årlig, men kontrakten har en opt-out-klausul etter fem sesonger. Mets kan imidlertid oppheve Sotos opt-out-klausul etter disse fem årene hvis de øker gjennomsnittsverdien fra 51 millioner dollar til 55 millioner dollar, noe som betyr at den endelige avtalen kan bli enda større totalt sett - 805 millioner dollar for femten år.

Avtalen er bekreftet av flere medier, inkludert MLB, men det eneste som gjenstår er at New York Mets gjør den offisiell etter en medisinsk sjekk.