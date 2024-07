New York Subliners fullfører lavere brakettløp for å vinne Call of Duty League Major IV

HQ

I går kveld så vi en veldig imponerende bragd i verden av Call of Duty League esports. Etter å ha tapt sitt første spill i Major IV -turneringen de siste dagene, trosset New York Subliners oddsen og overlevde hele eliminasjonsbraketten for å tjene seg en plass i den store finalen mot den dominerende Atlanta Faze.

Denne kampen endte opp med å bli en skuffende kamp for Faze, til tross for at de viste god form på vei inn i den, viste Subliners 'seiersrekke seg for mye momentum til å overvinne, og til slutt tok New York-laget hjem turneringen og ble kronet Major IV seierherrer.

Dette resultatet betyr også at sesongens fire Majors alle har blitt vunnet av forskjellige lag, med den første av Toronto Ultra, den andre av Faze, den tredje av OpTic Texas, og den fjerde av Subliners.