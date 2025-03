New Zealand kvalifiserer seg til VM for tredje gang i historien

HQ

New Zealand er det femte laget som er bekreftet til VM 2026, sammen med vertsnasjonene USA, Mexico og Canada, samt Japan. Det blir bare det tredje verdensmesterskapet landet deltar i, etter Spania i 1982 og Sør-Afrika i 2010. I begge tilfellene kom ikke New Zealand videre fra gruppespillet, og de har ennå ikke vunnet noen kamp. Nå er det imidlertid tid for å feire, ettersom de slo Ny-Caledonia og endte på førsteplass i den oseaniske kvalifiseringsfasen. Kampen endte 3-0, til tross for en tidlig skade på Chris Wood, deres mest internasjonale spiller, som spiller for Nottingham Forest i Premier League.

VM 2026 blir en utvidet utgave, med 48 lag i stedet for de vanlige 32. Takket være dette fikk OFC (Oseania) minst to VM-plasser, inkludert en garantert plass til det landet som vant OFC-kvalifiseringsfasen. Det er en endring fra den vanlige prosessen, som bare ga én plass til OFC-nasjonene, som deretter måtte kjempe i et playoff mot en CONCACAF-nasjon.

I fjor tapte New Zealand mot Costa Rica. Men i 2026-utgaven, der det beste laget i OFC-kvalifiseringen var garantert en direkteplass, benyttet New Zealand sjansen til å slå Tahiti, Vanautu og Samoa i gruppespillet, og Fiji og Ny-Caledonia i sluttspillet. Og i 2030-utgaven, hvis den faktisk utvides til 64 lag, vil de ha en god sjanse til å sikre seg en ny plass i FIFA World Cup i Spania, Portugal og Marokko.