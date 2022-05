Newcastle leker Captain America i Apex Legends-trailer

HQ

Selv annonseringstraileren for Apex Legends' trettende sesong ga oss klare indikasjoner på hva den nye helten Newcastle kan gjøre, men det var sannelig bare en liten smakebit.

Respawn har fulgt den vanlige oppskriften ved å gi oss en trailer som viser mer av hva Apex Legends' tjueførste helt sine ferdigheter er, og den får meg til å tro at Newcastle kommer til å gjennomgå endringer etter hvert. Blant annet er den passive egenskapen hans evnen til å mane frem et skjold mens han gjenoppliver og drar partnere til sikkerhet. Når det gjelder den taktisk gir den oss muligheten til å ordne et enda større og mobilt skjold foran seg selv eller partnere. Ultimaten tar dette til nye høyder ved at Newcastle hopper inn med stor kraft og slår skjoldet han har på ryggen, noe som både skader fiender i et større område og skaper en relativt stor beskyttende vegg.