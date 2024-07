Nexon gir bort en haug med The First Descendant boostere som kompensasjon for lanseringsdagens problemer

HQ

Det er neppe en overraskelse å se et spill som bare er online, et MMO for den saks skyld, ha server- og tilkoblingsproblemer på lanseringsdagen. Det skjer med stort sett alle titler som passer til denne regningen, til og med etablerte spill som bare debuterer nytt DLC- eller utvidelsesinnhold som Destiny 2 og World of Warcraft. Det er nettopp derfor vi burde ha forventet at The First Descendant skulle møte noen problemer da det åpnet dørene for fansen i går, noe som tydeligvis fortsatt opprørte mange.

Fordi spillet hadde en mildt sagt turbulent lanseringsdag, og utvikleren Nexon vet dette og har allerede kunngjort en kompensasjon som den vil tilby fansen for å forhåpentligvis lette frustrasjonen deres.

Ved å bare logge inn på The First Descendant mellom nå og 14. juli, kan du besøke postkassen i spillet for å skaffe deg en rekke boostere, inkludert :



Gold Gain Boost +30% (Varighet 3 dager)



Kyper Shard Gain Boost +30% (Varighet 3 dager)



Etterkommer EXP Gevinst Boost +30% (Varighet 3 dager)



Våpenmesterskap EXP Gain Boost +30% (Varighet 3 dager)



2x matt rød maling



Boosterne aktiveres så snart du får dem.