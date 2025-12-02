Nexon legger ut 2026-veikartet for The First Descendant

HQ

Etter hvert som vi nærmer oss slutten av 2025, begynner utviklere og studioer å forklare og vise frem hva de har i vente for neste kalenderår. For Nexon, produsenten av The First Descendant, inkluderer dette avsløringen av et fullstendig veikart for året som kommer, et som for det meste fokuserer på de første månedene av 2026, men som utvides til sommeren og utover.

Til å begynne med kan vi i januar forvente noen få endringer og tillegg i form av Breach Tracking Field, en oppdatering til Enzo og våpenforbedringer, som alle vil bli fulgt av en større oppdatering i februar som sammenfaller med den tredje episoden av Season 3.

Denne vil legge til en ny Descendant kjent som Dia, på toppen av Arche tuning, en Legion Lab fornyelse, betautgaven av Onslaught Mode, en Research Time Boosting Event, et nytt våpen, et nytt undersjøisk fangehull, et nytt Descendant oppdragsdashbord, et operasjonsdirektivsystem, og mer.

Dette blir den største oppdateringen i Season 3 i 2026, ettersom den fjerde Episode i mai skikkelig lanserer Onslaught Mode, legger til en ny Void Vessel, fornyer Difficult VIB og Farming Loop, optimaliserer spillet ytterligere, og legger til et nytt våpen.

Utover dette er Season 4 planlagt til sommeren, med et nytt mega-fangehull i form av den endelige kampen med Karel, samtidig som det også inneholder et nytt fangehullssystem, våpenutgivelsen Transcendent, serverer en ny Descendant, legger til Ultimate Hailey, og overhaler hovedhistorien.

Du kan se hele veikartet nedenfor for mer informasjon om hva The First Descendant vil tilby fansen i 2026.