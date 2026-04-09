Nexon ser ut til å foreta en større gjennomgang av sine prosjekter og har kansellert "Project EL", et spill med fantasy-tema som ligner på GTA

Tidlig i morges rapporterte vi om omstruktureringen av NeoPle, studioet bak The First Berserker: Khazan, og hvordan det store flertallet av teamet hadde blitt omfordelt til en annen gruppe i Nexon kalt Team R. Det viser seg at dette ikke var den eneste endringen morselskapet har gjort i sin utviklingsavdeling.

Ifølge det koreanske medieuttaket MTN, med den nylige utnevnelsen av selskapets nye administrerende direktør Patrick Söderlund (grunnlegger av Embark Studios og den nylige suksessen ARC Raiders), er en omfattende gjennomgang av selskapets prosjektportefølje i gang, og beslutningen er tatt å avbryte Project EL, som hadde vært i aktiv utvikling i to år innen Nexon Koreas Big Games Division.

Prosjekt EL var et stort prosjekt. Den begrensede informasjonen som er tilgjengelig, tyder på at det var et storstilt sandkasseeventyr i en åpen verden, noe i retning av et "fantasy-GTA", som var en del av utviklingsgruppen EF (Prasia Electric) i Live Publishing Division, men som ble overført til Big Games Division i 2024 for å starte utviklingen i full skala, og som ble ledet av Sim Ki-hoon, som tidligere har regissert mobile MMORPG-er som "AxE" og "TalesWeaver: Second Run".

Söderlund skal ha understreket behovet for en omfattende gjennomgang av Nexons utviklingsprosjekter og annonsert planer om å implementere produksjonsstyringssystemet som brukes av Embark Studios. Selv om det ikke er rapportert om noen oppsigelser ennå, rapporterer utsalgsstedet om "spenning" i teamene og frykt for at prosjektene deres kan bli kansellert. Vi vil oppdatere denne historien hvis det er noen ny utvikling i løpet av de kommende timene.