Nexon sier at The Finals underpresterer

Det svenske gratisspillet The Finals fikk en fantastisk start i fjor, med millioner av ivrige spillere som hoppet inn i Embark Studios sin ville blanding av Battlefield: Bad Company og Mirror's Edge. Men til slutt har spillerantallet vært litt skuffende, og utgiveren Nexon har nå informert sine aksjonærer via sin kvartalsrapport om at spillet rett og slett har underprestert.

"Lanseringen av sesong 2 i mars skapte en kortvarig økning i spillertallene, men leverte lavere oppbevaring og inntekter enn forventet. Embark-teamet samarbeider med vårt Korea-baserte Live Operations-team for å forstå og løse de viktigste problemene."

Her på Gamereactor likte vi The Finals veldig godt, og håper selvfølgelig at det blir bedre raskt.