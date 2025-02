Neymar avslutter 16 måneders måltørke med å score på straffe for Santos

HQ

Neymar har endelig avsluttet en 16 måneder lang måltørke og scoret sitt første mål siden oktober 2023 med Al-Hilal, og sitt første mål siden han kom tilbake til Santos for to uker siden. Det tok ham tre kamper, to uavgjorte og ett tap - og mange harde taklinger - men endelig har Neymar scoret igjen for sin tidligere klubb, der han spilte mellom 2009 og 2013 og vant Libertadores i 2011.

Det var under en 3-1-seier mot Água Santa, i gruppespillet i Copa Paulista. Neymar scoret kampens første mål på et straffespark som han selv hadde forårsaket. Han sa at han var "ivrig etter å score og ønsket å dedikere målet til fansen og familien sin.

"Vi hjelper hverandre, Santos hjelper meg, de har åpnet dører for meg til å gjenoppdage fotballen, til å gjenoppdage gleden", sa den 33 år gamle spilleren, som scoret 136 mål på 225 kamper mellom 2009 og 2013, noe som gjorde ham til en verdensstjerne før han signerte for Barcelona.