Neymar har brukt mer enn 11 000 timer i Counter Strike 2

Etter at han nylig vendte tilbake til Santos i Brasil, klubben han vokste opp i frem til han signerte for FC Barcelona for mer enn 10 år siden, har det oppstått mange spekulasjoner om fremtiden hans. Ifølge ryktene har den brasilianske spilleren signert en seksmåneders kontrakt for å kunne returnere til Europa til sommeren og være klar til VM. Alt dette har ført til nye rapporter som knytter ham til en retur til den katalanske hovedstaden.

Neymar har imidlertid hatt mange skader i en årrekke, blant annet i ankelen og kneet. Hans tid i Al-Hilal var ganske katastrofal på grunn av skader, hvor han bare spilte syv kamper på halvannet år. Midt i alt dette snakket har den brasilianske podkasten Flow Games vist et bilde av Neymars Steam-konto med 11 342 timer i Counter-Strike 2, noe som tilsvarer 472 dager. Oppfølgeren til Counter Strike kom ut 27. september 2023, så det virker fysisk umulig for ham å ha spilt så mange timer. Kanskje han er en magiker, ikke bare på banen...

Det ser ut som om han mellom skader og skader har hatt mye tid til å spille. Det er et faktum som Barças sportslige ledelse, med Deco i spissen, må ta hensyn til hvis de vurderer å signere ham til sommeren. Det vil være nødvendig å se hvordan han presterer med Santos når han kommer tilbake i fysisk form for å kunne bedømme ham.