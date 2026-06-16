Neymar ble i dag sett på trening for første gang før VM, men er utelukket fra gruppespillet

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Neymar ble i siste øyeblikk tatt med på Carlo Ancelottis troppsliste til VM, og en uke senere ble han skadet igjen, noe som skapte tvil om han ville bli erstattet i siste øyeblikk av en annen spiller på Brasils foreløpige liste. Det skjedde til slutt ikke, og Brasil har allerede spilt sin første kamp i VM, som endte 1–1 mot Marokko. Men Neymar var ikke med.

Faktisk har Neymar ifølge GeGlobo ikke gjennomført noen fysisk trening frem til nå, tirsdag 16. juni, og det er usannsynlig at han vil spille i de to andre kampene i gruppespillet. Det brasilianske mediet avslører at Brasils nummer 10 trente på banen for første gang siden landslaget ankom New Jersey i USA foran VM, hvor han gjennomførte noen øvelser og sparket litt på ballen, men uten å delta i taktiske øvelser.

Ifølge GeGlobo har CBF (det brasilianske fotballforbundet) bak kulissene understreket at Neymar ikke bare behandler skaden sin, men også trener fysisk innenfor de begrensningene som leggskaden pålegger ham, og at man fokuserer på at han ikke skal miste for mye muskelform, med vekt på kondisjonstrening.

Hva blir neste steg for Brasil i VM 2026:



Brasil mot Haiti: Lørdag 20. juni, kl. 02:30 CEST, kl. 01:30 BST



Skottland mot Brasil: Torsdag 25. juni, kl. 00:00 CEST, 23:00 BST (onsdag kveld)



Etter 1–1-uavgjort mot Marokko ligger Brasil på tredjeplass i gruppen, mens Skottland leder gruppen etter å ha slått Haiti 1–0. Neymar forventes ikke å spille i disse kampene, og satser på å være tilbake i den andre delen av turneringen, fra 32-delsfinalen og utover...