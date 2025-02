Neymar Jr. feiret 33-årsdagen sin med en ikke så triumferende retur til Santos: rivalene ba om selfies etterpå

HQ

Neymar jr. har spilt sin første kamp med Santos siden 2013. Den brasilianske spissen, som ble en stjerne i Santos (han var blant de ti beste i Ballon d'Or i 2011, året de vant Libertadores-cupen, noe som er nesten uhørt for en fotballspiller som ikke har spilt i Europa) før han gikk til Barcelona, Paris Saint-Germain og Al-Hilal, har vendt hjem (og samme dag som han fylte 33 år).

Santos spilte mot Botafogo (Libertadores mestere i fjor) i den syvende kampdagen i Paulistão, den forrige turneringen før ligaene begynner. Santos vant kampen 1-0. Neymar kom inn i andre omgang, men Botafogo utlignet til 1-1.

Neymar har knapt spilt de siste to årene, etter en langtidsskade i Saudi-Arabia som det tok ham et år å bli frisk fra, nesten umiddelbart etterfulgt av en ny skade i oktober i fjor. Totalt har han bare spilt syv kamper med Al-Hilal.

Neymar selv erkjente at han trenger "minutter, kamper. Jeg er ikke på 100 prosent. Jeg forventet ikke å løpe og drible så mye i kveld. Jeg tror jeg vil føle meg bedre om fire eller fem kamper", ifølge BBC Sport. Til tross for resultatet var det en minneverdig kveld på Estádio Urbano Caldeira, Santos' hjemmebane, et lag som rykket ned i 2023 for første gang på 111 år, men som returnerte til Brasileirão i fjor. "Jeg føler meg hjemme her, og det stedet jeg liker best er på banen. Det er synd å avslutte bursdagen min med den bitre smaken av uavgjort, men dette laget vil tilpasse seg og gi 'Torcida' [Santos' supportere] mye glede". Etter kampen gikk rivaliserende spillere fra Botafogo for å be ham om selfies og autografer, selv om noen hadde gitt ham harde taklinger tidligere...