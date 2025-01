HQ

Nå er det offisielt: Neymars fremtid blir langt fra Saudi-Arabia. Etter flere uker med rykter har Al-Hilal kunngjort at de har avsluttet kontrakten med brasilianeren etter gjensidig avtale, og ønsker Neymar Jr. lykke til. Selv om det ikke er bekreftet i skrivende stund, peker alle kilder i samme retning: Santos.

Til tross for tidlige rykter om å flytte til den nordamerikanske MLS (men ikke Inter Miami, med Messi og hans Barça-kolleger), men til Chicago Fire, et av de svakeste lagene i fotballigaen), ser det ut til at den 32 år gamle spilleren har valgt å returnere til Brasil, til sin opprinnelige damp, Santos, da Neymas ble oppdaget som barn, og spilte profesjonelt mellom 2009 og 2013, og vant tre Paulistas, en brasiliansk cup og en Libertadores Cup.

Det er forventet at Neymar vil bli med Santos i seks måneder. Det eneste som er sikkert er at Neymar ikke lenger spiller i Al-Hilal, og foreløpig ikke har noen tilknytning til landet, selv om ryktene sier at den saudiske proffligaen fortsatt håper på å få Neymar som "ambassadør" for VM i 2034.

Neymar avslutter sin periode i Al-Hilal etter halvannet år, etter bare å ha spilt syv kamper og scoret ett eneste mål. Han ødela korsbåndet og kunne ikke spille på ett år. Han kom tilbake i oktober 2024 og pådro seg en ny skade etter én kamp. Det har vært en svært kostbar fiasko for Al-Hilal, men nå som han er friskmeldt og kommer hjem, håper Neymar å gjenvinne styrken til VM 2026.