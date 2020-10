Du ser på Annonser

Den årlige utgaven av ishockeyspillet til EA ble litt forsinket i år på grunn av situasjonen i verden, men nå får endelig de som liker skøyter, puck og is sin oppdatering.

Det er nemlig akkurat det NHL 21 er; en oppdatering. Som jeg har nevnt tidligere har Eirik ofte vært på meg for å like sportsspill som er de samme år etter år, og årets versjon av det eneste ishockeyspillet på markedet hjelper mer hans sak enn min egen. Det er lite nytt å fortelle om på spillmekanisme-fronten, og minimalt med nyheter å utdype ellers også, men jeg skal prøve å gi et lite innblikk i hva du kan forvente av årets utgave.

Taklinger har alltid vært en stor del av hockeysporten.

Som alltid liker jeg å se på de forskjellige spillmodusene først, og i år er HUT Rush det store nye fra EA sitt studio i Vancouver. Dette er en hybrid mellom NHL Threes som vi ble introdusert for nylig, og vanlig hockey som vi kjenner det. Fra uke til uke er det forskjellige tema for hvordan et lag bygges opp og om du skal bruke tre eller fem utespillere, om du skal bruke egne spillere eller om du skal velge et lag ut i fra en draft med gitte forhåndsregler. I skrivende stund er det en turnering aktiv som gjør at en av spillerne på hvert lag er Philadelphia Flyers' populære maskot Gritty, og resten av spillerne velges individuelt. Det vil nok bli en rekke finurlige løsninger på hvilke turneringer vi ser på området gjennom året. I tillegg er det ikke nødvendigvis bare antall mål som teller i HUT Rush, men også hvordan målet scores. Med finter og fint spill i forkant får du nemlig mer poeng enn om du bare går rett frem og skyter pucken i mål. Disse poengene samles opp etter kampslutt og legges i en pott som gir belønninger til ditt Hockey Ultimate Team-lag. HUT Rush er en modus som gjør det enkelt å bare kaste seg inn i en kamp om du bare vil leke deg litt, og jeg må si dette er den modusen jeg har likt best så langt i årets utgave av spillet.

En modus vi kjenner fra før som har fått forbedringer er Be a Pro hvor du bygger karrieren til en spiller fra bunn av. Nå er det hele mer historiebasert, og du må gjøre intervjuer med media, agenter, trenere og daglige ledere hvor svarene du gir har innvirkning på forholdet til gitte personer eller til din egen merkevare. Det å bygge merkevaren er nemlig en stor del av Be a Pro i NHL 21. Med nok følgere på sosiale medier og nok penger på bok kan du nemlig kjøpe diverse ting som gir deg forbedrede egenskaper på og utenfor isen. Hvem har vel ikke drømt om å kjøpe seg en egen privat øy, lage sitt eget klesmerke eller eie en luksusleilighet på Manhattan? EA poengterer også at du nå kan velge å starte karrieren i en europeisk klubb, som har vært svært etterlengtet. Dette er dog en sannhet med modifikasjoner ettersom det kun gjelder sluttspillet i Champions Hockey League, og i så måte ikke en hel karriere fra start av i Europa. De nærmer seg, men er ikke helt i mål enda.

Nå kan du starte i Stavanger Oilers, og ende opp med privat øy, i Be a Pro.

Franchise mode, eller det mange karakteriserer som karrieremodusen, har nå fått en ny forbedret utgave av «Trade deadline». Mer enn noen gang føles det som en realistisk opplevelse hvor managere må forholde seg til tidsfrister og ta telefonsamtaler frem og tilbake for å forhandle frem avtaler på en av de største dagene i løpet av hockeysesongen. Bruker du for lang tid på å bestemme deg kan spilleren allerede ha gått til en annen klubb. Litt som med tilføyingen av Europa-start i Be a Pro er dette en kjærkommen, men relativt liten oppgradering.

Sist ut er det som kategoriseres som selve hjertet av serien, EA Sports Hockey League (EASHL), hvor man spiller sammen med venner og kontrollerer én spiller hver. Tilskudd som å kunne kjøre interne treninger i klubber, rangerte sesonger og nytt kosmetisk innhold er alle kjærkomne, men det er fortsatt mye å gå på. Modellene du kan velge blant for å lage din egen spiller er de samme som de har vært siden introduksjonen av modusen, og overlater lite til å utfordre kreative hjerner. Et rangeringssystem basert på hver av modusene i World of Chel (Ones, Threes, Drop-in og klubb) i stedet for en felles rangering gjør også at det er greit å spille sammen med tilfeldige spillere uten å måtte bekymre seg for at det skal gå utover karakteren i klubbspill.

Trade deadline er en vesentlig del av Franchise modusen i NHL 21

NHL 21 ser og høres tett på eksakt likt ut som forgjengeren så det skal jeg rett og slett ikke bruke for mye tid på. Grafikken er bra selv om den ikke er strålende og lydene likeså. Som vanlig er det et par musikkspor som setter seg på hjernen og som blir deaktivert innen en uke med spillet, men de har også videreført muligheten for å bare ha rolig bakgrunnsmusikk i menyene. Kommentatorteamet er så godt som uendret.

Hvordan spillet spilles på isen er det viktigste for de aller fleste av oss, og selv om det finnes nye elementer i årets utgave må det sies å være rimelig likt som forgjengeren. Det finnes tilskudd av nye finter og bevegelser fra målvaktene, men endringene på skøytegåing, puckbehandling generelt og hvordan de datastyrte spillerne oppfører seg er fraværende. Det vil alltid være en spesiell måte å score mål på i de fleste sportsspill, og det finnes også i NHL 21. Realismen i spillet ødelegges naturlig nok en del på grunn av dette, men det er samtidig viktig å huske at det er et spill, og skulle man gjort det til en ren simulator ville det ikke blitt spilt av mannen i gata.

HUT Rush er et kjærkomment tilskudd til serien. Så får vi se om det overlever lenger enn NHL Threes da det kom.

Kort oppsummert er NHL 21 en god oppdatering til fjorårets spill, men det er vanskelig å forsvare det som et helt nytt spill. Personlig tror jeg serien ville vært en av de som hadde tjent best på å bli en abonnementsbasert tjeneste med årlige oppdateringer av spillerstaller som gjør det dagsaktuelt. Kanskje vi får se det når serien går over til neste generasjons konsoller neste år? Min anbefaling denne gangen er at dersom du allerede har NHL 20, og ikke bryr deg om å ha dagens spillerstaller tilgjengelig, kan du like greit hoppe over årets utgave og heller vente på den første versjonen til neste generasjon.