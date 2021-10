HQ

For ti år siden vant NHL 12 kategorien «Årets sportsspill» i mange kåringer. Det har de vært langt unna å gjøre de siste årene, og spenningen var derfor stor når vi nå går over på den nye generasjonens konsoller, og med en splitter ny Frostbite-grafikkmotor. Jeg var svært skeptisk etter å ha prøvd den «tekniske testen» tidligere i høst, og dessverre må jeg nok si at skepsisen er blitt bekreftet nå etter å ha prøvd fullversjonen.

Det er mye som er feiende flott i NHL-serien. Innholdet skal det ikke stå på ettersom det er masse å finne på både for den som liker å spille mot andre på nett eller alene mot datastyrte motstandere. Be a Pro, Franchise modus, vanlig sesongmodus, Hockey Ultimate Team og World of Chel er alle å finne tilbake fra fjoråret. Bokstavelig talt. Med unntak av små forbedringer i historien i Be a Pro som nå går over to sesonger i stedet for én, og et nytt X-factor-system over hele spillet er det nemlig lett å forveksle innholdet med forgjengeren. Hovedmenyen er endret, men menyene inne i de fleste modusene ser akkurat lik ut som før, og er akkurat like responsiv som NHL 21 var på den gamle PlayStation 4.

Utseendemessig har alle sportsspill lenge gått i bresjen for å se naturtro ut, og mange vil si at NHL-serien var en av de som var først ute med å oppnå akkurat dette. Det er derfor lite de kan hente på området for å forbedre seg, men med den nye Frostbite-motoren har de gjort et forsøk. Kvaliteten på isoverflaten er helt enestående, gjenkjenningsverdien på de største stjernene likeså. Det er lett å se forskjell på vår egen Mats Zuccarello og den russiske stjernespilleren Nikita Kucherov for eksempel. Men de detaljene Frostbite bringer til NHL-serien er noe du i hovedsak merker de gangene du ser etter det.

Når du spiller blir isen såpass fort fylt med snø (realistisk nok i seg selv) at den skinnende blanke isen kun varer i sekunder per kamp. Nye ansiktsuttrykk og hvor spilleren ser seg om på isen er ting du kun ser i slow motion-repriser som de fleste av oss bare hopper over allikevel. Ja, de gangene akkurat det lar seg gjøre sådan. Antall ganger jeg har hamret på X-knappen for at spillet skal sende meg videre i stedet for at jeg skal se på egne feiringer, selv mot datastyrte motstandere, har nok bikket firesifret på en uke. Dette er for meg personlig et stort irritasjonsmoment, og enda verre blir det i spill mot andre på nett hvor jeg i tillegg må vente på at de trykker videre, uansett situasjon. Ja, jeg forstår at de vil vise frem sin herlige grafikk, men med slik oppførsel er de nærmere å miste meg som spiller på grunn av det enn å beholde meg på grunn av grafikken.

Upraktiske løsninger i Hockey Ultimate Team er grunnen til at jeg knapt spilte modusen i forrige utgave. Småting som at samlekort du vinner via utfordringer mottas i en pakke som må åpnes i en altfor lang animasjonssekvens, for så å sendes til samlingen din i stedet for å bare legge de kortene i innboksen, er en av disse løsningene jeg sliter med å forstå hvorfor de har gjort. Det høres kanskje ut som en bagatell, men om jeg har gjort unna femten utfordringer er det fryktelig irriterende å måtte sitte i tre minutter og bare trykke X for å åpne disse pakkene. Slike små, uforståelige løsninger er det fullt av i spillet, men da spesielt i HUT.

NHL 22 er et bra ishockeyspill, det skal ikke stå på det. Utfordringen til serien er at det har vært et bra ishockeyspill en god stund nå, uten videre utvikling, og det tærer på tålmodigheten til både meg og andre fans av serien. Det blir vanskelig å forsvare at noen skal betale syv hundre kroner for en oppdatering av spillerstallene med noen småjusteringer her og der.

Det som kanskje er det aller største problemet med NHL 22 er at du nå har fordelt den allerede magre spillerbasen over fire konsoller. Xbox-brukere i Europa slet allerede med å finne motstandere på nett i forrige versjon, og nå som alle disse brukerne er fordelt på Xbox One og Xbox Series S|X (i likhet med PS4/PS5) vil dette trolig bli et enda større problem etter at den største hypen ved utgivelse passerer. Å ikke tilby spilling på tvers av plattformer i et sportsspill i 2021 er for meg uforståelig i seg selv, men å ikke kunne tilby det på tvers av generasjoner engang, når den eneste forskjellen mellom versjonene er grafiske, er enda mer uforståelig. Spillet har vokst veldig i popularitet på Esports-scenen de senere årene, men en uke ut i det nye spillet vet ikke engang miljøet hvilket system de skal satse på å kjøre turneringer på. Jeg frykter det blir et langt steg i feil retning for konkurransedelen av spillserien. En konkurransedel som er større prosentvis enn mange andre spill grunnet den lave andelen spillere i utgangspunktet.

Kort oppsummert blir det som tidligere nevnt vanskelig for meg å anbefale å kjøpe denne oppdateringen av spillerstallene som NHL 22 i bunn og grunn er. Ja, det ser penere ut, og ja det nye X-factor-systemet som gir et utvalg spillere særpreg i form av spesialevner er spennende i noen timer, men til syvende og sist er det spillbarheten som teller, og den er på stedet hvil.

NB! EA har annonsert at det vil komme en oppdatering i desember som vil tillate at brukere deler spillerstaller (Roster sharing) med hverandre. Dette er noe som har vært svært etterlengtet hos de som spiller Franchise-modusen i spillet, men mer kan jeg ikke si om modusen før den forhåpentligvis dukker opp. Så får vi krysse fingrene for at ikke denne også er delt i fire brukergrupper...