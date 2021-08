HQ

Daniel lot seg imponere av en rekke ting da han fikk se og høre om NHL 22 i forrige. Det beste er vel uansett å gjøre seg opp en egen mening?

Derfor har EA nå gitt oss den første gameplaytraileren til NHL 22. Her fremheves det blant annet hvordan skiftet over til Battlefield sin Frostbite-motor gjør grafikken langt bedre, at spillet har forbedret køllefysikken, det lovende Superstar X-Faktor-systemet og en skikkelig overhaling av informasjonen som vises på skjermen mens man spiller.