NHL 25 blir lagt til i EA Access og Game Pass Ultimate denne uken

HQ

I forrige uke ble vi fortalt om en hel haug med nye spill som kommer til Game Pass i første halvdel av april. Men Microsoft har en evne til å overraske oss med disse listene, og takket være EA er det enda et spill på vei, som vi tror vil glede mange hockeyentusiaster.

På Threads kan vi lese at NHL 25, som ble utgitt så sent som i oktober, vil bli lagt til EA Play-tjenesten 10. april. EA Play er tilgjengelig for PC, PlayStation og Xbox, og det er mest populært for sistnevnte ettersom det er inkludert i Game Pass Ultimate.

Så benytt anledningen til å spille litt hockey i oppkjøringen til Stanley Cup-sluttspillet, og du kan lese mer om NHL 25 i vår anmeldelse.