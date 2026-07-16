NHL 27 Spillet, som skal lanseres på PS5 og Xbox Series X/S i september, vil innføre omfattende endringer på alle de 32 arenaene

Hvis du er en fan av ishockey, er sjansen stor for at du følger nøye med på EAs NHL-serie av videospill. I den forbindelse er du sannsynligvis klar over at det nylig ble avslørt at San Jose Sharks-spissen Macklin Celebrini er omslagsstjernen for « NHL 27, både for Standard- og Deluxe-utgavene av spillet. Nå kan vi legge til en rekke ekstra detaljer, ettersom EA har løftet sløret for den kommende tittelen.

For det første har vi fått vite at « NHL 27 vil ha premiere eksklusivt på PS5 og Xbox Series X/S den 11. september. Det blir også en «Early Access»-periode på syv dager for de som sikrer seg Deluxe-utgaven av spillet, noe som i praksis betyr at lanseringsdatoen er 4. september...

Når det gjelder hvordan « NHL 27 forbedrer seriens oppskrift, satser EA på å heve den visuelle presentasjonen betydelig, ved å fornye alle de 32 arenaene som er med i spillet og styrke innlevelsesfaktoren. Dette vil omfatte «autentiske atmosfærer» samt en «presentasjon som gjenspeiler hvert lags identitet, et nytt kommentatorteam, et nytt dynamisk publikumssystem og en ny, modernisert kringkastingspakke», slik det forklares i pressemeldingen.

Spillerne kan se frem til virkelige målssanger, en mer autentisk presentasjon før kampstart, et kommentatorteam som inkluderer John Buccigross og Darren Pang, samt en helt ny spillmodus kalt «Connected Franchise». Dette regnes som en «sosialt tilkoblet og konkurransepreget opplevelse» som gjør det mulig for spillerne å opprette, tilpasse og administrere en delt online-liga med opptil 32 menneskestyrte lag, der målet vil være å komme på topp og løfte Stanley Cup.

EA har også lagt frem hva hver utgave av « NHL 27 vil inneholde. De som forhåndsbestiller Standard Edition, får grunnspillet pluss HUT NHL Player Pack, 500 NHL-poeng og en WOC 2XP-boost. Deluxe Edition har lignende innhold, og det fullstendige innholdet for de som forhåndsbestiller Deluxe Edition, er vist nedenfor.



7 dagers tidlig tilgang



Macklin Celebrini WOC Limited Loadout



HUT New Wave Celebrini-pakke



4600 NHL-poeng



HUT Icon Choice-pakke



HUT Heroes-valgpakke



HUT NHL-spillerpakke



HUT-fanvalgspakke



2x WOC-dobbel XP-tokens



Skal du kjøpe et eksemplar av « NHL 27 når det lanseres i september?