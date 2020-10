Ni millioner har spilt Dirt Rally 2.0

At Dirt Rally 2.0 er en av Codemasters største suksesser noensinne visste vi allerede, men den skotske spillutvikleren avslører nå at hele ni millioner har prøvekjørt...

Dirt Rally 2.0 World Series vil snarte komme tilbake igjen, og det aner meg at deltakerne gleder seg ekstra nå som premiene har blitt offentliggjorte. For det første har...

Her om dagen fikk en av bilspillentusiastene i Gamereactor muligheten til å herje rundt i det kommende Dirt Rally 2.0 med et ordentlig Thrustmaster + Playseat-oppsett....

Dirt Rally 2.0 lanseres på PC, PS4 og Xbox One den 26.februar, og for å bygge litt hype har Codemasters avduket alle bilene som er med i spillet. Den lista inkluderer...

Forbedringene i Dirt Rally 2.0 vist fram i ny video

den 13 desember 2018 klokken 15:52 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Gjengen i Codemasters skrøt av at Dirt Rally 2.0 vil by på et nytt, autentisk kjøresystem, flere dekkvalg og realistiske skademodeller da de offentliggjorde Dirt Rally 2....