Nicholas Hoult er bekreftet som Gilderoy Lockhart i serien « Harry Potter TV

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Mens vi ivrig venter på premieren av den nye «Harry Potter»-serien, som har premiere på HBO Max 25. desember, fortsetter rollebesetningen for sesong 2 å ta form. Det siste bekreftede tilskuddet er Nicholas Hoult, kanskje best kjent i dag som Lex Luthor i de nye «Superman»-filmene (og «Peacemaker: Sesong 2»).

Variety melder nå at han skal spille rollen som Gilderoy Lockhart, den ekstravagante læreren i forsvar mot mørkets krefter, som har vært med på helt utrolige eventyr og utført de mest utrolige bragder. Han debuterte i den andre boka, «Harry Potter og hemmelighetenes kammer», som sesong 2 skal baseres på.

I filmen med samme navn fra 2002 ble Lockhart spilt av Kenneth Branagh, som de siste årene først og fremst har portrettert den belgiske detektiven Hercule Poirot i en filmserie.

Hva tror du, vil Hoult passe godt som hans etterfølger i rollen?