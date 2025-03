Nick Frost er utpekt til å spille Gygrid i HBOs Harry Potter-serie

HQ

Selv om vi fortsatt er usikre på hvem som skal spille hovedtrioen Ron, Hermine og Harry Potter selv, fyller HBO-serien stadig ut rollelisten for fakultetet på Galtvort, inkludert John Lithgow som Humlesnurr og Paapa Essiedu som Severus slur.

Nå ser det ut til at Nick Frost er klar til å bli med på rollelisten, ettersom han blir sett på for å spille Gygrid i den kommende serien. Deadline rapporterer at HBO og Frost for tiden er i samtaler, og de tror at han nærmer seg en avtale, men HBO har avvist å kommentere.

Deadline er vanligvis ganske solide med disse rapportene, og selv om HBO alltid sier at de ikke vil komme med noen kunngjøringer før alle detaljer er ferdigstilt, ser det ut til at ting ser ganske sterke ut for at Frost skal spille Gygrid.

