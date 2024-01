Nick Offerman har ideer til hvordan Bill og Frank kan komme tilbake i The Last of Us.

HQ

Nick Offerman og Murray Bartlett klarte å overbevise både spillere og TV-fans da de spilte Bill og Frank i episode 3 av The Last of Us i fjor. Selv om det ser ut til at de bare vil være med i den ene episoden, fortalte Offerman at han hadde noen tanker om hvordan karakterene kunne komme tilbake.

På spørsmål fra Deadline om han i det hele tatt ville komme tilbake som Bill, hadde Offerman følgende å si: "Jeg må spørre noen med høyere lønn enn meg selv. Det har absolutt vært på tale. Jeg tror vi foreslo en hel miniserie med en forhistorie om livene deres før de møtte hverandre. Det kan bli en musikal. Vi mangler ikke ideer. Vi får se hva Craig [Mazin] og Neil [Druckmann] kommer opp med."

Det ser ut til at Offerman definitivt er klar for å vende tilbake til rollen, men det vil være en utfordring å se hvordan forfatterne kan tillate ham å gjøre det. En prequel er absolutt et alternativ, men hvis den finner sted før de to møtes, er det ikke sikkert at den vil inneholde kjemien mellom skuespillerne som vi ble så glad i i episode 3.